 Şevval Sam hem söyledi hem yönetti

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı.

İbrahim Yazıcı yönetimindeki Pera Filarmoni Orkestrası ile sahne alan Şevval Sam, Aşkı Bulacaksın senfonik konseriyle İzmirlilerden tam not aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 14 Şubat Sevgililer Günü’nde özel bir konsere ev sahipliği yaptı.



Şevval Sam, İbrahim Yazıcı’nın yönettiği Pera Filarmoni Orkestrası ile Aşkı Bulacaksın adlı senfonik konserle İzmirliler ile bir araya geldi.



Şevval Sam, İzmir'de ilk defa gerçekleştirilen bu senfonik performans için özel bir repertuvar hazırlayarak seyircinin karşısına çıktı.



Sahnedeki müzik performansının yanı sıra esprileriyle de dikkat çeken sanatçı, Aşkı Bulacaksın, İzmir'in Kavakları, Gelevera Deresi, Sevmek Zamanı, Yıldızların Altında gibi sevilen şarkıların yanı sıra farklı kültürlerin ortak aşk şarkılarından oluşan muhteşem eserler seslendirdi.

KÜÇÜKKEN ORKESTRA YÖNETMEK İSTEMİŞTİM

Sanatçının farklı kültürlerden söylediği şarkılara İzmirliler hep beraber eşlik ederken konserde güzel sürprizler yaşandı.



Sam’ın "Ben küçükken hep şef olmak, orkestra yönetmek istedim" sözleri üzerine, orkestrayı yöneten şef İbrahim Yazıcı "Ben de çocukken hep şarkı söylemek istemiştim" dedi. Seyircilerin de isteği üzerine ikili rolleri değişti. Sam, eline bageti alarak orkestrayı yönetirken Yazıcı şarkı söyledi. İzmirlilerle beraber Zeybek Havası yoğun alkış aldı.

Yaklaşık iki saat süren konserin ikinci yarısında zeybek havası eşliğinde İzmir'in Kavakları şarkısını seyirci ile beraber söyleyen sanatçı, konserin sonunda İzmirlilerin arasında dolaşarak şarkı söylemeye devam etti. Etkinliğin son şarkısı olan Yıldızların Altında eserinde sanatseverler dansla şarkıya etti.

