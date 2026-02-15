  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şevval Sam hem söyledi hem yönetti

Şevval Sam hem söyledi hem yönetti

Şevval Sam hem söyledi hem yönetti

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı.

 Şevval Sam hem söyledi hem yönetti

İbrahim Yazıcı yönetimindeki Pera Filarmoni Orkestrası ile sahne alan Şevval Sam, Aşkı Bulacaksın senfonik konseriyle İzmirlilerden tam not aldı.

 Şevval Sam hem söyledi hem yönetti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) 14 Şubat Sevgililer Günü’nde özel bir konsere ev sahipliği yaptı.

Şevval Sam hem söyledi hem yönetti
Şevval Sam, İbrahim Yazıcı’nın yönettiği Pera Filarmoni Orkestrası ile Aşkı Bulacaksın adlı senfonik konserle İzmirliler ile bir araya geldi.

Şevval Sam hem söyledi hem yönetti
Şevval Sam, İzmir'de ilk defa gerçekleştirilen bu senfonik performans için özel bir repertuvar hazırlayarak seyircinin karşısına çıktı.

Şevval Sam hem söyledi hem yönetti
Sahnedeki müzik performansının yanı sıra esprileriyle de dikkat çeken sanatçı, Aşkı Bulacaksın, İzmir'in Kavakları, Gelevera Deresi, Sevmek Zamanı, Yıldızların Altında gibi sevilen şarkıların yanı sıra farklı kültürlerin ortak aşk şarkılarından oluşan muhteşem eserler seslendirdi.

 Şevval Sam hem söyledi hem yönetti

KÜÇÜKKEN ORKESTRA YÖNETMEK İSTEMİŞTİM
Sanatçının farklı kültürlerden söylediği şarkılara İzmirliler hep beraber eşlik ederken konserde güzel sürprizler yaşandı.

Şevval Sam hem söyledi hem yönetti
Sam’ın "Ben küçükken hep şef olmak, orkestra yönetmek istedim" sözleri üzerine, orkestrayı yöneten şef İbrahim Yazıcı "Ben de çocukken hep şarkı söylemek istemiştim" dedi.  Seyircilerin de isteği üzerine ikili rolleri değişti. Sam, eline bageti alarak orkestrayı yönetirken Yazıcı şarkı söyledi. İzmirlilerle beraber Zeybek Havası yoğun alkış aldı.

Şevval Sam hem söyledi hem yönetti

Yaklaşık iki saat süren konserin ikinci yarısında zeybek havası eşliğinde İzmir'in Kavakları şarkısını seyirci ile beraber söyleyen sanatçı, konserin sonunda İzmirlilerin arasında dolaşarak şarkı söylemeye devam etti. Etkinliğin son şarkısı olan Yıldızların Altında eserinde sanatseverler dansla şarkıya etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 595
    SEVDİM
  • 595
    BEĞENDİM
  • 595
    GÜLDÜM
  • 595
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cem Hakko sevgilisi Nazlı Kayaaslan'ı Sevgililer Günü'nde Phuket'e götürdü
  Cemiyet

Cem Hakko sevgilisi Nazlı Kayaaslan'ı Sevgililer Günü'nde Phuket'e götürdü

Ödül gecesi yıldızlar geçidine sahne oldu
  Magazin

Ödül gecesi yıldızlar geçidine sahne oldu

Buray'dan aşk itirafı!
  Magazin

Buray'dan aşk itirafı!

Uğur Aslan'dan anlamlı bağış
  Magazin

Uğur Aslan'dan anlamlı bağış

NKBİ dizisi TikTok LIVE’da izleyiciyle buluştu
  Magazin

NKBİ dizisi TikTok LIVE’da izleyiciyle buluştu

Parçalı Yıllar filminin fragmanı ve afişi yayınlandı
  Magazin

Parçalı Yıllar filminin fragmanı ve afişi yayınlandı