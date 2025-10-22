Şevval Şahin: Bu koleksiyon bana içimdeki ateşi hatırlattı

Genç tasarımcı Efe Batur, 21 Ekim’deKaraköy Zülfaris’te gerçekleştirdiğidefilesiyle İstanbul’un moda sahnesine yeni bir soluk getirdi. “La Nuit Rouge” adınıtaşıyan couture koleksiyon defilesinde, tarih, zarafet ve gücün birleştiği 17 couture tasarımyer aldı. Defile de ünlü model Şevval Şahin’in yanısıra oyuncu ve model Olimpia Ahenk, Türkiye güzellleri Buse İskenderoğlu veSimay Rasimoğlu gibi ünlü isimler podyumaçıktı.





Zülfaris’in büyülü atmosferinde gerçekleşenEfe Batur’un “La Nuit Rouge” koleksiyondefilesine Zeynep Mansur’un yanı sıracemiyet ve moda dünyasından katılım oldu.

Defilenin prodüksiyonu Öner Evez, Kreatif Direktörlüğü Yakup Biçer, saç Emre Ayaksız, makyaj MAC Cosmetics, kokteyl ise Pantheon İstanbul imzasıyla gerçekleşti. Gecenin ev sahipliğini ise Aysun Kaba üstlendi.

LA NUIT ROUGE”, GEÇMİŞLE BUGÜNÜ, GÜÇLE ZARAFETİBULUŞTURAN TEATRAL BIR SAHNE PERFORMANSI

İlk defile heyecanını yaşayan Efe Batur, “Aylardır yaptığımız hazırlıkların böylesine güzel bir mekanda kendi hikayeme dönüşmesini görmek izleyenler kadar beni de çok heyecanlandırdı. Zülfaris’iseçmemin en önemli nedeni, sadece estetik değil, duygusal bir bağ kurabilmemdi. ‘La Nuit Rouge’ benim için kırmızının gücünü, tutkuyu ve karanlığın içindeki ışığı temsil ediyor. Bu koleksiyon, bir kadının içsel dönüşümünü, gücünü yeniden keşfetmesini anlatıyor. Benim için bir defile, sadece kıyafetlerin sergilendiği bir an değil; izleyicinin duygusal olarak içine çekildiği bir deneyim olmalı. Zülfaris’in ruhu, bu deneyimin omurgasını oluşturdu. Işık oyunlarından müziğe, misafirlerin oturma düzenine kadar her detay, mekânın dokusuyla bütünleşecek şekilde kurgulandı. Aslında ‘La NuitRouge’, sadece bir moda gösterisi değil, geçmişle bugünü, güçle zarafeti buluşturan teatral bir sahne performansı. Bu mekân, koleksiyonun kalbindeki hikâyeyi görünür kılmak için mükemmel bir fon oldu” dedi.

KIRMIZININ O GÜÇLÜ, TUTKULU ENERJİSİYLE SAHNEDE ADETA BAŞKA BİR KİMLİĞE BÜRÜNDÜM

Giydiği kırmızı elbisesiyle defile de tüm dikkatleri üzerinde toplayan Şevval Şahin, “La Nuit Rouge benim için sadece bir defile değil, bir duygu haliydi. Kırmızının o güçlü, tutkulu enerjisiyle sahnede adeta başka bir kimliğe büründüm. Ben genelde zarif, minimal ve yumuşak bir tarzı seviyorum ama bu koleksiyon bana içimdeki ateşi hatırlattı. Her adımda kendime ‘ben buradayım’ dedirten bir his vardı. Bence moda tam da bu; bazen sessiz, bazen alev gibi… ama her zaman kendinle bir bütün olma sanatı” dedi.

EFE BATUR VE LA NUIT ROUGE

“La Nuit Rouge” koleksiyonu, kadının gücünü, zarafetini ve ulaşılmaz cazibesini yansıtıyor. Siyah dantel, kadife ve altın detayların öne çıktığı parçalar, dramatik siluetleriyle dikkat çekiyor. Koleksiyonun finalinde yer alan kırmızı kabarık etekli couture look, defilenin doruk noktası oldu.

Kısa sürede moda dünyasında dikkat çeken Efe Batur, bugüne kadar Ece Sükan, Demet Özdemir, Gülcan Arslan, Ayça Çağla Ilıcalı, Şevval Şahin, Deren Talu ve Saadet Özsırkıntı gibi birçok ünlü isimle çalıştı.

