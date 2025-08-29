 Şevval Şahin aşkla ilgili itirafta bulundu!

Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın aşk ve ilişkiler üzerine sorduğu soruları yanıtlayan Şevval Şahin; “Ben ilişki insanıyım. Aşk hayatımda sadakat kesinlikle olmalı. Beni küçük duruma düşürecek en ufak bir şey olursa kabul etmem. Kadınlar taviz verince üzülüyorum” diyor.

ÇOK LİNÇ EDİLDİM. AMA HEP KENDİME GÜVENDİM

2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin iç dünyası ve bilinmeyen yönleriyle “Şimdi Konuşmak Moda”ya konuk oldu. Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın sorularını yanıtlayan genç manken, çok linç edildiğini söylerken, “bazılarına göre hiç güzel değildim” dedi.

Çekimlerini ve yapımcılığını Wediacorp’un üstlendiği Şimdi Konuşmak Moda’ya bu hafta genç manken Şevval Şahin konuk oluyor. Dijital platformda yayınlanan programda, güzelliğiyle gündemden düşmeyen 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, babasının ısrarıyla katıldığı yarışmanın hayatının dönüm noktası olduğunu belirtiyor.

Yarışmalarda seyircinin farklı düşündüğünü, ama değerlendirmelerin bir bütün olarak yapıldığını da söyleyen genç manken, ilk yıllarda çok linç edildiğini söylüyor. “İnsanlar sürekli güzelliği eleştiriyor. Haksızlık yapıyorlar. Çok defa linç edildim. Bazılarına göre hiç güzel değildim ama hep kendime güvendim” diyerek yarışmalardaki güzellik algısına dikkat çekiyor.

Şevval Şahin’in Londra İstanbul arasında geçen hayatına dair bilinmeyenleri ve iç dünyasını da paylaştığı programda, takıntılarını, aşka bakışını, ideal erkeğinin nasıl olması gerektiğini, evliliğe yaklaşımını, ilginç teklifleri, aşk hayatındaki kurallarını, mesleğindeki tavizlerini ve daha bir çok bilinmeyenini Cuma akşamı saat 18.00’da YouTube’de yayınlanacak “Şimdi Konuşmak Moda”da izleyebilirsiniz.

