Şevval Şahin annesiyle AVM turu yaptı

Şevval Şahin annesiyle AVM turu yaptı. İşte detaylar...

Şevval Şahin annesiyle AVM turu yaptı

Model Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Şevval Şahin annesiyle AVM turu yaptı
Akşam saatlerinde AVM’ye gelen Şahin, mağazaları dolaştıktan sonra annesiyle birlikte kısa bir kahve molası verdi. Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan ikili, objektiflere birlikte poz verdi. Kısa bir açıklamada bulunan Şevval Şahin, “Annemle küçük bir kahve molasına çıktık” dedi. Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken Şahin, annesiyle keyifli vakit geçirdikten sonra alışverişine devam etti.

