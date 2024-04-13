'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' programındaki Gizem Çakal, aynı programda tanıştığı Rotinda Kılıç’ı,

sevgilisiyle otel odasında yakaladığını açıkladı. Gizem Çakal yaladıklarını sosyal medyada paylaşırken, gözyaşlarını tutamadı.



Rotinda Kılıç ise Gizem’in düşündüğü gibi bir olay olmadığını çok alkollü olduğu için

sevgilisinin eve getirdiğini gözlerini açtığında karşısında Gizem’i gördüğünü söyledi.

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