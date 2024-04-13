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Sevgilisini yatakta ünlü isimle bastı! Sosyal medyada duyurdu

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının tanınmış yüzlerinden Gizem Çakal, aynı programda tanıştığı Rotinda Kılıç’ı, sevgilisiyle otel odasında yakaladığını duyurdu.

Sevgilisini yatakta ünlü isimle bastı! Sosyal medyada duyurdu

'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' programındaki Gizem Çakal, aynı programda tanıştığı Rotinda Kılıç’ı,

 Sevgilisini yatakta ünlü isimle bastı! Sosyal medyada duyurdu

sevgilisiyle otel odasında yakaladığını açıkladı. Gizem Çakal yaladıklarını sosyal medyada paylaşırken, gözyaşlarını tutamadı.

Sevgilisini yatakta ünlü isimle bastı! Sosyal medyada duyurdu
Rotinda Kılıç ise Gizem’in düşündüğü gibi bir olay olmadığını çok alkollü olduğu için

 Sevgilisini yatakta ünlü isimle bastı! Sosyal medyada duyurdu

sevgilisinin eve getirdiğini gözlerini açtığında karşısında Gizem’i gördüğünü söyledi.

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