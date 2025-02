 Sevgililer Günü’nde romantizmin adresi: Address Istanbul

Sevgililer Günü’nde, Address Istanbul’un huzur dolu atmosferinde kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmaya ne dersiniz? Lüks konsepti ve dünya standartlarındaki hizmet anlayışı ile İstanbul’un tarihi lokasyonu Üsküdar’da konumlanan Address Istanbul; lüksü ve romantizmi aynı anda yaşamak isteyen misafirleri için Sevgililer Günü paketleriyle unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Şehrin kalbinde, huzur dolu bir atmosferde hem ruhunuzu hem de bedeninizi şımartabileceğiniz eşsiz bir deneyim için sizi bekliyor.

Sevgililer Günü The Spa İnziva Paketi

Address İstanbul’un 11 katında İstanbul’un eşsiz manzarasına tepeden bakan The Spa, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak, ruhunu dinlendirmek ve romantik bir spa keyfi yaşamak isteyen herkesi The Spa İnziva Paketi ile benzersiz bir deneyime davet ediyor The Spa İnziva Paketi kapsamında; çiftlere özel jakuzi keyfi, rahatlatıcı tüm vücut masajı, taze meyve ve çikolata ikramlarıyla birlikte romantik anlar %20 indirim ayrıcalığı ile sizleri bekliyor. Bakım sonrası kapalı havuz, sauna ve buhar odasında rahatlayarak bu eşsiz deneyimi tamamlayabilirsiniz.

Sevgililer Günü'ne özel bu deneyim için 13 Şubat 2025 tarihine kadar rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.

Spa Rezervasyon:

E-posta: spa.adish@ addresshotels.com

Telefon: +90 216 285 1111

Sevgililer Günü Konaklama Paketi

Address İstanbul, bu Sevgililer Günü’nde sevgilinizle romantik bir gece geçirmek için özel olarak tasarlanan Akşam Yemekli Konaklama Paketi ile sizi unutulmaz bir deneyime davet ediyor. Akşam Yemekli Konaklama Paketi kapsamında, modern ve sofistike atmosferiyle öne çıkan The Restaurant’ta, yerel ve uluslararası lezzetleri harmanlayan özel menüde %20 indirim, VIP ayrıcalık olarak bir şişe şarap ve çikolata ikramı ile İstanbul’un eşsiz manzarası eşliğinde romantik bir konaklama deneyimi sunuluyor.

Şehrin kalbinde aşkınızı tazelemek ve romantizmi doyasıya yaşamak için bu özel fırsatları kaçırmayın! Sevgililer Günü’ne özel sunulan bu konaklama paketini değerlendirmek için 14 Şubat 2025 tarihine kadar rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.

Konaklama Paket Rezervasyon:

E-posta: info.adish@addresshotels.com

Telefon: +90 216 285 1111

