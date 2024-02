Sevgililer Günü’nde Esteworld ile değişimin büyüsüne hazır mısınız?

O her haliyle güzel, bugün ona özel… Bu Sevgililer Günü’nde sevgilinize, değişimin büyüsünü yaşatmak isterseniz aradığınız hediye Esteworld’de. Sevgilinize Esteworld’ün saç ekimi ve saç tedavileri, plastik cerrahi, medikal estetik, sağlıklı beslenme, diyet, cihaz eşliğinde zayıflama ya da diş estetiği gibi hizmetlerinden birini hediye ederek sevginiz gibi değişimin ışıltısını her an canlı tutabilirsiniz.

Sevgilinizi daha sık, dolgun, canlı ve parlak saçlarla mutlu etmek isterseniz, Esteworld’ün saç ekim ve tedavi hizmetleriyle tanıştırmanın tam zamanı. Uzman doktorlarla birlikte sevgilinizin ihtiyacı olan tedavi ya da bakım yöntemini belirleyebilir, sevgilinizin saçlarının da sevginiz gibi göz kamaştırmasını sağlayabilirsiniz. Eksozom Tedavisi, DHI Saç Ekimi, Unique Angle Saç Ekimi veya Saç Lazeri gibi en yeni yöntemlerden birisiyle sevginizi gösterebilirsiniz. Birbirinden farklı saç ekim ve bakım tedavi yöntemlerinin yanı sıra kaş, sakal ya da bıyık ekim seçenekleriyle hayata farklı bir gözle bakmasını sağlayacak yeni bir stil hediye edebilirsiniz.

Sevgin gibi sevgilinin cildi de zamana meydan okusun

Esteworld cilt bakım hizmetleri ile sevginiz gibi sevgilinizin cildinin de zamana meydan okumasını sağlayabilirsiniz. Cilt gençleştirme, dolgu, botoks, somon DNA ya da karbon peeling ile sevgilinizin parlaklık, canlılık veya gerginliğini kaybeden cildine sevginiz gibi ışıltılı bir dokunuş katabilirsiniz. Sevgiliniz eşsiz gülüşünü hiçbir zaman kaybetmesin, size aşkla gülsün istiyorsanız hediyeniz Esteworld’de. Diş beyazlatma, implant uygulama, diş kaplama ve Hollywood diş tasarımı gibi birçok tedavi ile sevgilinize yıldızlara yakışan bir gülüş verebilirsiniz.

Hediyelerle sadece sevgilisini değil kendini de mutlu etmek isteyenler için birçok seçenek mevcut. Vücut, yüz, meme ve burun estetiği ile sen de kendini şımart, hayatına kattığın farklı bakış açınla mutluluğunu artır.

