 Sevda Demirel, Hande Ataizi’ye attığı tokattan pişman mı? Neden tokat attığını açıkladı

Sevda Demirel, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



"Yüz nakli oldum" diyen model, "Değiştirdim kendimi... Ortamdan uzak kalmak istedim. Anıldığım tek nokta, yaşadığım olaydı. Şarkı söyleyebilen ve dans edebilen biriyim ama maalesef bir şablona yerleştirdiler beni...

Hep o olayla anıldığım için iyi bir şarkıcı olacağıma inanmadılar. Ondan kurtulmak için yüzümü değiştirmek istedim. Kimse tanımıyor artık" dedi. Demirel, "Yaptığınız olaydan pişman mısınız? Gördüğünüz zaman Hande Hanım'dan (Hande Ataizi) özür diler misiniz?" sorusuna, "Hayır tabii ki yapmazdım... Pişmanım. Fevrilik yakışmıyormuş bana. Pamuk gibi olmak bana yakışıyormuş. Gönül almayı isterdim. O benim programıma gelip kalbini kırsaydım özür dilemem gerekiyordu.

Karşılıklı birbirimize sarılırsak, özür dilerim. Niye sadece ben? Başlatan, hakaret eden kendisiydi. Öyle olmaması gerekiyor. Bugünde aynı şey olsa hakkımı ararım ama şiddetle değil" yanıtını verdi.

Değişim sürecini anlatan model, "Şakak ve yüz germe. Çeneme bir müdahale ve dişler. 52 yaşında bir kadınım. Yaşımı saklamıyorum. Stressiz bir hayat yaşıyorum" diye konuştu.



Kendilerini sokak hayvanlarına adadığını belirten model, "Su ve mama dağıtıyorum. Onlar için mücadele ediyorum" şeklinde konuştu.

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