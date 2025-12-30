 Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Sevcan Orhan ile sevgilisi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile Phuket tatiline çıktı.

Şarkıcı, tatilden fotoğraflar ve videolarını Instagram'dan paylaştı.



Buca Belediyesi çalışanlarının maaşlarını alamadığı iddiasıyla grev yaparken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tatilde olması ise sosyal medyada tepki çekti.

