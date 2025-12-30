  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu. İşte detaylar...

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Sevcan Orhan ile sevgilisi Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile Phuket tatiline çıktı.

 Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Şarkıcı, tatilden fotoğraflar ve videolarını Instagram'dan paylaştı.

Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu
Buca Belediyesi çalışanlarının maaşlarını alamadığı iddiasıyla grev yaparken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın tatilde olması ise sosyal medyada tepki çekti.

 Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman Phuket tatiline çıktı! Çiftin tatili gündem oldu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı
  Magazin

Gülsim Ali, kanun dersleri almaya başladı

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap
  Gündem

Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz
  Hayatın İçinden

Kader İkizler: Kadınca TV’de güçlü bir dijital dil kuruyoruz

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı
  Cemiyet

Aslı Sarar Aydın’dan Paris’te masalsı yılbaşı kaçamağı

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti
  Cemiyet

Dr. Oğuzhan Akgül’den Nişantaşı’ndaki kliniğinde yılbaşı daveti

Gonca Vuslateri çocukluk hayalini açıkladı
  Magazin

Gonca Vuslateri çocukluk hayalini açıkladı