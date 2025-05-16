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Serra Pirinç göğüslerinin kalıbını çıkarttı

Serra Pirinç göğüslerinin kalıbını çıkarttı. İşte detaylar...

Serra Pirinç göğüslerinin kalıbını çıkarttı

Serra Pirinç, Paris'e gitti.

 Serra Pirinç göğüslerinin kalıbını çıkarttı

Oyuncu, Fransa pozlarını Instagram'dan paylaştı.

 Serra Pirinç göğüslerinin kalıbını çıkarttı

Pirinç, göğüslerini alçıya alıp kalıbını da çıkartt.

 Serra Pirinç göğüslerinin kalıbını çıkarttı

Oyuncu, o anları da paylaştı.

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