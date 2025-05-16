 Serra Pirinç göğüslerinin kalıbını çıkarttı

Serra Pirinç, Paris'e gitti.

Oyuncu, Fransa pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Pirinç, göğüslerini alçıya alıp kalıbını da çıkartt.

Oyuncu, o anları da paylaştı.

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