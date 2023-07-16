  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Serkan Altunorak'ın Dalgakıran oyunu Bodrum'da seyirciyle buluşacak

Serkan Altunorak'ın Dalgakıran oyunu Bodrum'da seyirciyle buluşacak. İşte detaylar...

Serkan Altunorak'ın Dalgakıran oyunu Bodrum'da seyirciyle buluşacak

Serkan Altunorak'ın oynadığı, yönetmenliğini Çağ Çalışkur'un üstlendiği, İngiliz yazar Simon Stephens'a ait olan Craft Tiyatro'nun oyunu 'Dalgakıran' Marmaris'ten sonra bu sefer de Bodrum'da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Serkan Altunorak'ın Dalgakıran oyunu Bodrum'da seyirciyle buluşacak
19 Temmuz Çarşamba 22:00'da Bodrum Zai'de gerçekleşecek olan etkinliğin biletleri satışa çıktı.

Serkan Altunorak'ın Dalgakıran oyunu Bodrum'da seyirciyle buluşacak
"İnsanlar bazen nasıl bir inancım olmadığını anlayamadıklarını söylüyorlar. İnsan böyle depresyona girermiş. Bence bu düşüncede hastalıklı bir şey var, bu cümledeki korkaklık seviyesine tahammül edemiyorum.",

Serkan Altunorak'ın Dalgakıran oyunu Bodrum'da seyirciyle buluşacak

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Adana Altın Koza 30 yaşında
  Kültür - Sanat

Adana Altın Koza 30 yaşında

Magarsus ödülle döndü
  Kültür - Sanat

Magarsus ödülle döndü

2. Gemlik Film Festivali'nde Onur ve Emek Ödülleri açıklandı
  Kültür - Sanat

2. Gemlik Film Festivali'nde Onur ve Emek Ödülleri açıklandı

Okan Bayülgen ile “Richard” ilk kez Harbiye Açıkhava’da!
  Kültür - Sanat

Okan Bayülgen ile “Richard” ilk kez Harbiye Açıkhava’da!

Düşbaz Kitaplar’dan yaz ayları için sürükleyici iki okuma önerisi: Elizabeth Day imzalı Tepetaklak ve Saksağan!
  Kültür - Sanat

Düşbaz Kitaplar’dan yaz ayları için sürükleyici iki okuma önerisi: Elizabeth Day imzalı Tepetaklak ve Saksağan!

İş Sanat “Ben Anadolu” ile Nysa Antik Kenti’nde
  Kültür - Sanat

İş Sanat “Ben Anadolu” ile Nysa Antik Kenti’nde