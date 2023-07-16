Serkan Altunorak'ın Dalgakıran oyunu Bodrum'da seyirciyle buluşacak

Serkan Altunorak'ın oynadığı, yönetmenliğini Çağ Çalışkur'un üstlendiği, İngiliz yazar Simon Stephens'a ait olan Craft Tiyatro'nun oyunu 'Dalgakıran' Marmaris'ten sonra bu sefer de Bodrum'da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



19 Temmuz Çarşamba 22:00'da Bodrum Zai'de gerçekleşecek olan etkinliğin biletleri satışa çıktı.



"İnsanlar bazen nasıl bir inancım olmadığını anlayamadıklarını söylüyorlar. İnsan böyle depresyona girermiş. Bence bu düşüncede hastalıklı bir şey var, bu cümledeki korkaklık seviyesine tahammül edemiyorum.",

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