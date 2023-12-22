 Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un aşkı devam ediyor! Bakın çift bu defa ne yaptı?

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, aşkı devam ediyor.



Çift Snob Magazin tarafından görüntülendikten sonra magazin gündeminden düşmüyor.



Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun ile Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın yazlıktan komşu çıkmıştı.

Serpil Tosun, daha sonra ikisine de tepki göstermişti. Olaydan sonra gazetecileri görünce kaçan Tosun, bu defa rahat tavırlarıyla dikkat çekti.



İkili, Nişantaşı'nda görüntülendi. Keyfinin yerinde olduğu gözlenirken çift, etrafa gülücük saçtı ve bu defa kaçmadı.

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