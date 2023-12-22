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SnobMagazin.com

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un aşkı devam ediyor! Bakın çift bu defa ne yaptı?

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un aşkı devam ediyor! İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un aşkı devam ediyor! Bakın çift bu defa ne yaptı?

Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, aşkı devam ediyor.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un aşkı devam ediyor! Bakın çift bu defa ne yaptı?
Çift Snob Magazin tarafından görüntülendikten sonra magazin gündeminden düşmüyor.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un aşkı devam ediyor! Bakın çift bu defa ne yaptı?
Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun ile Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın yazlıktan komşu çıkmıştı.

 Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un aşkı devam ediyor! Bakın çift bu defa ne yaptı?

Serpil Tosun, daha sonra ikisine de tepki göstermişti. Olaydan sonra gazetecileri görünce kaçan Tosun, bu defa rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un aşkı devam ediyor! Bakın çift bu defa ne yaptı?
İkili, Nişantaşı'nda görüntülendi. Keyfinin yerinde olduğu gözlenirken çift, etrafa gülücük saçtı ve bu defa kaçmadı.

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