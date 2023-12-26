 Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun aşkında flaş gelişme!

2. Sayfa'dan Umut Ünver'in haberine göre; Snob Magazin'in ortaya çıkardığı Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, aşkında yeni gelişme yaşandı.

35 yıllık eşinden boşandığını açıklayan Kenan Tosun, "Serpil Hanım ile bir ay önce anlaşmalı olarak boşandık. O konu kapandı. Zaten boşanma aşamasına gelmiştik. Ümran Hanım ile ilişkimiz üç ay oldu. Beraber yaşıyoruz. Bir sıkıntımız yok" dedi.



Ümran Seyhan ile Serpil Tosun'un yazlıktan arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.

Ümran Seyhan ile Kenan Tosun'un aşkı gündemde kalmaya devam ediyor.

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