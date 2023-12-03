Serenay Sarıkaya ile Tarkan, konserde buluştu

Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu bankanın gecesine katıldı.



Antalya'daki etkinlikte sahneye Tarkan çıktı.



Sarıkaya, konser sonunda Megastar ile poz verdi.



Oyuncu, konser sırasınd makyaj yaptığı anı, "Dünya yanarken ben" notuyla paylaşmış, aynı dakikalarda eski sevgilisi Umut Evirgen ile Alina Boz'un evliliğine denk gelmesi gündem olmuştu.



Sarıkaya'nın pozlarına beğeni yağdı.

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