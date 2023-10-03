Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un gelinlik ve damatlık fotoğrafı damga vurdu

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi bu akşam Show TV'de ikinci sezonuyla ekrana gelecek.



Sarıkaya, gelinlik ve damatlık karesini paylaşıp, "Nerede kalmıştık" diye yazdı.

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