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Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un gelinlik ve damatlık fotoğrafı damga vurdu

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un gelinlik ve damatlık fotoğrafı damga vurdu. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un gelinlik ve damatlık fotoğrafı damga vurdu

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisi bu akşam Show TV'de ikinci sezonuyla ekrana gelecek.

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un gelinlik ve damatlık fotoğrafı damga vurdu
Sarıkaya, gelinlik ve damatlık karesini paylaşıp, "Nerede kalmıştık" diye yazdı.

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