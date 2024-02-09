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Serenay Sarıkaya’dan heyecanlandıran adım! 12 şarkılık albüm geliyor

Serenay Sarıkaya, sonunda ikna oldu. Oyuncudan hayranlarını sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya’dan heyecanlandıran adım! 12 şarkılık albüm geliyor

Snob Magazin'in özel haberine göre; Her projesinde söylediği şarkılarla dikkat çeken ve sesi beğenilen Serenay Sarıkaya, sonunda ikna oldu.

Serenay Sarıkaya’dan heyecanlandıran adım! 12 şarkılık albüm geliyor
Her defasında albüm ve single tekliflerini geri çeviren oyuncu, sonunda müzik sektörüne giriyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı 'Aile' dizisi final yapan ve projede söylediği şarkıyla yine gündem olan Sarıkaya, albüm çıkarıyor.

Serenay Sarıkaya’dan heyecanlandıran adım! 12 şarkılık albüm geliyor
Oyuncu, Ramazan Bayramı'ndan sonra stüdyoya girecek. Sarıkaya, eski ve yeni şarkılarda oluşana 12 parçayı seslendirecek. 10 şarkısını seçen ve 2 parça daha belirleyecek olan oyuncu, bazı eserler için de kamera karşısına geçip, kliplendirecek.

 Serenay Sarıkaya’dan heyecanlandıran adım! 12 şarkılık albüm geliyor

Sarıkaya, albümden sonra ise sahnelere çıkıyor. Yaz aylarında konserler verecek olan oyuncu, gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı. Sarıkaya, konser ücretleri için ise Kenan Doğulu, Sıla, Mabel Matiz ve Hadise, gibi sanatçıların aldığı yüksek ücretler kadar fiyat talep ettiği konuşuluyor.

Serenay Sarıkaya’dan heyecanlandıran adım! 12 şarkılık albüm geliyor
Oyuncu, albüm için büyük heyecan yaşarken, sevinci yakın çevresine paylaştı.

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