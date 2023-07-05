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Serdar Bilgili'nin doğum günü partisinde yok yok! Dillere destan olacak!

Bilgili Holding’in patronu Serdar Bilgili, 60’ıncı yaşını görkemli bir partiyle kutlamaya hazırlanıyor

Serdar Bilgili'nin doğum günü partisinde yok yok! Dillere destan olacak!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bir dönem gecelerin en hızlı isimlerinden olan Serdar Bilgili, iş dünyasının en üretken isimlerden malum… Ama eğlenmesi de iyi bilir! 20 Temmuz’daki doğum günü de aldığım duyumlara göre dillere destan olacakmış.

Serdar Bilgili'nin doğum günü partisinde yok yok! Dillere destan olacak!

Fethiye’nin en havalı otellerinden Yazz Collective’de yapılacak partiye, iş insanının yaklaşık 200 arkadaşı katılacak. Gece için birçok sürprizin hazırlandığını da öğrendim. Ama en büyük sürpriz; yakın dostu olan Antonis Remos’un sahne alacak olmasıymış.

Serdar Bilgili'nin doğum günü partisinde yok yok! Dillere destan olacak!

En sevilen şarkılarını Serdar Bilgili’nin yeni yaşı için söyleyecek olan Yunan şarkıcının şovuyla eğlence doruğuna çıkacak. Bütün sosyete büyük merakla bu partiyi bekliyor. Belli ki yazın en çok konuşulan olayı olacak…

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