47 yaşındaki eski model Şenol İpek'in acı günü... Modelin babası İbrahim İpek, hayatını kaybetti.



Acı haberi Instagram'dan duyuran İpek, "Canım babam, çınarım, atam İbrahim İpek, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Melek babam mekanın cennet olsun. Yetişemedim sana babam" diye yazdı.

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