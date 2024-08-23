 Selin Yeninci 'Uluslararası Emmy Ödülleri' jürisine seçildi

Selin Yeninci, bu yıl 52. si düzenlenen ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’ jürisine seçildi.

Başarılı oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci, primetime, daytime, uluslararası, spor, teknoloji ve mühendislik, habercilik ve medya dallarındaki Emmy Ödülleri’nin ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’ne jüri seçildi.



Güzel oyuncu Selin Yeninci, Türkiye’den IEMMY’e jüri olarak davet edilen ilk kadın oyuncu&yapımcı oldu.



Her yıl geleneksel olarak New York'ta gerçekleştirilen, dünyanın önde gelen televizyon yapımcılarının, programlarını sergilemek ve prestijli Uluslararası Emmy Ödülleri'nde yarışmak için bir araya geldiği ödül töreni,



dünyanın dört bir yanından yayın, eğlence ve medya sektöründen 1.000in üzerinde önemli şahsiyetin ilgisini çekiyor.

İlki 1973’te gerçekleştirilen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin 52.si bu yıl 25 Kasım’daNew York’ta sahiplerini buluyor.

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