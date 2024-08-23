  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Selin Yeninci 'Uluslararası Emmy Ödülleri' jürisine seçildi

Selin Yeninci, bu yıl 52. si düzenlenen ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’ jürisine seçildi. İşte detaylar...

Selin Yeninci 'Uluslararası Emmy Ödülleri' jürisine seçildi

Selin Yeninci, bu yıl 52. si düzenlenen ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’ jürisine seçildi.

 Selin Yeninci 'Uluslararası Emmy Ödülleri' jürisine seçildi

Başarılı oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci, primetime, daytime, uluslararası, spor, teknoloji ve mühendislik, habercilik ve medya dallarındaki Emmy Ödülleri’nin ‘Uluslararası Emmy Ödülleri’ne jüri seçildi.

Selin Yeninci 'Uluslararası Emmy Ödülleri' jürisine seçildi
Güzel oyuncu Selin Yeninci, Türkiye’den IEMMY’e jüri olarak davet edilen ilk kadın oyuncu&yapımcı oldu.

Selin Yeninci 'Uluslararası Emmy Ödülleri' jürisine seçildi
Her yıl geleneksel olarak New York'ta gerçekleştirilen, dünyanın önde gelen televizyon yapımcılarının, programlarını sergilemek ve prestijli Uluslararası Emmy Ödülleri'nde yarışmak için bir araya geldiği ödül töreni,

Selin Yeninci 'Uluslararası Emmy Ödülleri' jürisine seçildi
dünyanın dört bir yanından yayın, eğlence ve medya sektöründen 1.000in üzerinde önemli şahsiyetin ilgisini çekiyor.

 Selin Yeninci 'Uluslararası Emmy Ödülleri' jürisine seçildi

İlki 1973’te gerçekleştirilen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin 52.si bu yıl 25 Kasım’daNew York’ta sahiplerini buluyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Batuhan Bayar 'Altay' dizisinde Süper Kahraman'a hayat verecek
  Magazin

Batuhan Bayar 'Altay' dizisinde Süper Kahraman'a hayat verecek

Ebru Yaşar'dan rekor
  Magazin

Ebru Yaşar'dan rekor

Elçin Afacan’dan yeni sezonda 'Bahar' sürprizi!
  Magazin

Elçin Afacan’dan yeni sezonda 'Bahar' sürprizi!

Canım Murat'ımızı kaybettik!
  Gündem

Canım Murat'ımızı kaybettik!

Sevda Erginci'den telefon itirafı!
  Magazin

Sevda Erginci'den telefon itirafı!

Yıldızlar geçidi!
  Magazin

Yıldızlar geçidi!