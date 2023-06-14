Selin Yağcıoğlu'nun yeni aşkı Allan Hakko

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İş dünyasının ünlü isimlerinden Allan Hakko’nun, başarılı influencer Selin Yağcıoğlu ile birlikte olduğu haberleri gündeme bomba gibi düştü! Henüz üç haftadır birlikte olan çiçeği burnunda âşıkların ilişkilerinin ise son derece ciddi olduğunu öğrendim.



Duyduğuma göre, benim de birbirlerine çok yakıştığım çiftin ilişkisi çok hızlı bir şekilde ilerlemiş.

Allan Hakko, karakterinden, anneliğinden ve güzelliğinden çok etkilendiği Selin Yağcıoğlu’nu kız kardeşi Romina Hakko Garih ile tanıştırmış. Her ikisi de kız annesi olan Yağcıoğlu ve Garih, hemen anlaşıp kaynaşmış.

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