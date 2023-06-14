  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Selin Yağcıoğlu'nun yeni aşkı Allan Hakko

Ünlü iş insanı Allan Hakko’nun, başarılı influencer Selin Yağcıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Selin Yağcıoğlu'nun yeni aşkı Allan Hakko

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İş dünyasının ünlü isimlerinden Allan Hakko’nun, başarılı influencer Selin Yağcıoğlu ile birlikte olduğu haberleri gündeme bomba gibi düştü! Henüz üç haftadır birlikte olan çiçeği burnunda âşıkların ilişkilerinin ise son derece ciddi olduğunu öğrendim.

Selin Yağcıoğlu'nun yeni aşkı Allan Hakko
Duyduğuma göre, benim de birbirlerine çok yakıştığım çiftin ilişkisi çok hızlı bir şekilde ilerlemiş.

Selin Yağcıoğlu'nun yeni aşkı Allan Hakko

Allan Hakko, karakterinden, anneliğinden ve güzelliğinden çok etkilendiği Selin Yağcıoğlu’nu kız kardeşi Romina Hakko Garih ile tanıştırmış. Her ikisi de kız annesi olan Yağcıoğlu ve Garih, hemen anlaşıp kaynaşmış.

Selin Yağcıoğlu'nun yeni aşkı Allan Hakko

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Survivor'un şampiyonu belli oldu
  Magazin

Survivor'un şampiyonu belli oldu

Ünlü isim Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya'nın tatil keyfi
  Magazin

Ünlü isim Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya'nın tatil keyfi

Ünlü isim Pelinay İğit'ten bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü isim Pelinay İğit'ten bikinili pozlar

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın Pelin Pelin Uluksar ile sevgili olduğu ortaya çıktı
  Magazin

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın Pelin Pelin Uluksar ile sevgili olduğu ortaya çıktı

“Benim Güzel Ailem” dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
  Magazin

“Benim Güzel Ailem” dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Nil’le rengarenk bir gece!
  Magazin

Nil’le rengarenk bir gece!