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Selin Kolonyaları ile çocuklar okulda güvende hissediyor

Uzun yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte ders zili yeniden çalıyor. Bu dönemde pek çok ailenin gündeminde ise çocuğunun okuldaki hijyen ihtiyacını karşılamak yer alıyor. Selin Kolonyaları, kendine özgü Limon Kolonyası ve birbirinden etkileyici notalar içeren parfümlü kolonyalarıyla okula dönüş yapan öğrencilerin el hijyeninde en büyük yardımcısı oluyor.

Selin Kolonyaları ile çocuklar okulda güvende hissediyor

 

Okula dönüş heyecanı kapıya dayanmışken, kişisel hijyen konusu da gündemdeki yerini koruyor. Yenilenmeye ve bir nefeste iyi hissetmeye ihtiyaç duyulan anlarda Selin Kolonyaları, sprey formatındaki Limon Kolonyası ve parfümlü kolonyalarıyla öğrencilere güven veriyor.

Gün içinde hijyen ihtiyacını gidermek isteyen öğrenciler; sınıfta, serviste, yemekhanede, ders aralarında; kısacası ihtiyaç duydukları her an her yerde çantada taşınabilir formdaki 100 ml sprey kolonyaları kullanıyor. Sıra, masa, kapı kolu, tuvalet gibi toplu kullanıma açık olan noktalara temas edenler, ellerini kolaylıkla dezenfekte edebiliyor. 

Selin Kolonyaları ile çocuklar okulda güvende hissediyor

80° alkol içeriği sayesinde yüksek hijyen sağlayan Selin sprey kolonyaları, hoş kokularıyla da öne çıkıyor. Klasikleşmiş Limon Kolonyası’nın yanı sıra Kiraz Çiçeği, Mandalina, Ardıç, Çiçek Buketi, Okyanus Esintisi, Buz Ferahlığı, Hanımeli ve Lavanta olmak üzere birçok farklı ve beğenilen kokularda çeşidi bulunan parfümlü kolonya serisiyle de fark yaratıyor.

1980 yılından bu yana kültürel hafızamızda yer eden kokuları tüketicilerle buluşturan Selin Kolonyaları, birbirinden hoş kokularıyla çocukların okula güvenle dönmesini sağlıyor.

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