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Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı

Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluşturduğu İyisin isimli şarkının klibininde çocukluk aşkıyla kamera karşısına geçti. İşte detayları...

Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı

Şarkıcı Selen Görgüzel’in geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluşturduğu İyisin isimli şarkının klibini Azka Müzik etiketiyle yayınlandı.

Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı

Zuhal Olcay’ın yıllar önce seslendirdiği şarkıyı 30 yıl sonra farklı yorumlayan Görgüzel, klipte çocukluk aşkı Ufuk Buyruk’u oynattı.

Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı

İlişkiye ve kadına yeterince ilgi göstermeyen, kadının emeklerini görmezden gelen adamın ayrılıkla sonuçlanan ilişkisini anlatan klipte, cesur ve iddialı kıyafetleri ile dikkat çeken güzel şarkıcı hayranlarından tam not aldı.

Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı
Klip, sosyal medyada beğeni topladı.

Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı

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