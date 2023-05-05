Selen Görgüzel çocukluk aşkıyla klipte oynadı

Şarkıcı Selen Görgüzel’in geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluşturduğu İyisin isimli şarkının klibini Azka Müzik etiketiyle yayınlandı.

Zuhal Olcay’ın yıllar önce seslendirdiği şarkıyı 30 yıl sonra farklı yorumlayan Görgüzel, klipte çocukluk aşkı Ufuk Buyruk’u oynattı.

İlişkiye ve kadına yeterince ilgi göstermeyen, kadının emeklerini görmezden gelen adamın ayrılıkla sonuçlanan ilişkisini anlatan klipte, cesur ve iddialı kıyafetleri ile dikkat çeken güzel şarkıcı hayranlarından tam not aldı.



Klip, sosyal medyada beğeni topladı.

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