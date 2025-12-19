  • Video Galeri Foto Galeri
Selda Bağcan'a Almanya'da sürpriz doğum günü

Efsane sanatçı Selda Bağcan, 78. doğum gününü Almanya’nın Berlin kentinde kutladı.

 

Almanya turnesinde olan Bağcan’a, yakın dostları tarafından sürpriz bir doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Berlin’deki Titanic Otel’de gerçekleşen kutlama, duygusal anlara sahne oldu. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Selda Bağcan, kendisi için hazırlanan pastayı alkışlar eşliğinde üfledi. Duygularını dile getiren sanatçı, “Çok mutluyum. Bana da güzel bir sürpriz oldu.” sözleriyle teşekkür etti.

