Selçuk Yöntem hayalini gerçekleştirdi  

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğinde her sezon kapalı gişe sahnelenen “Amadeus” oyunu 10 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşacak. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesini anlatan AMADEUS, 5’inci sezona ‘merhaba’ diyor.



4 yıldır kapalı gişe oynanan ve 300 bin seyirciyle yeni sezonda rekora koşan Amadeus oyunu bu sezon da görkemli sahnesiyle izleyicilerini bekliyor. Salieri karakterini Selçuk Yöntem’in sahneye taşıdığı, Amadeus’u Tansu Biçer’in canlandırdığı oyunda, Costanze karakterinde Dilan Çiçek Deniz yer alacak.



SALIERİ HER AKTÖRÜN OYNAMAK İSTEDİĞİ BİR ROLDÜR

Salieri karakteri ile oyunun ilk sahnelendiği günden bu yana 111 kez sahneye çıkan Selçuk Yöntem, “Bu oyunun her seferinde kapalı gişe oynamasının başarısının altında iyi bir oyun seçimi, iyi bir prodüksiyon, nitelikli oyuncuların olması yatıyor. Oyunun tüm değerlerinin ortaya konması; korosu, dekoru, müziği, sahne önü ve sahne arkasında yer alanlar, kostümü, makyajı hepsi bu birlikteliği oluşturuyor” diyerek, Salieri’in onun için önemini şöyle anlattı: “Salieri, her aktörün oynamak ve demlenmek istediği bir roldür. 1985’de beyazperdede etkilenerek izlemiştim. ‘Bu rol kısmet olur mu demiştim’. Kısmet etti bana. Dramatik olarak iyi değerlendirilmiş, oynamaktan mutlu olduğum bir rol."

