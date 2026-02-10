  • Video Galeri Foto Galeri
Selçuk Balcı Ankara'da sahne aldı

Selçuk Balcı Ankara'da sahne aldı. İşte detaylar...

Karadeniz’in büyüleyici ezgileri, Başkent’in en prestijli sahnelerinden biri olan CSO Ada Ankara Salonunda yankılandı.

Kemençenin modern ustası Selçuk Balcı, Cumartesi akşamı verdiği unutulmaz konserle müzikseverleri adeta büyüledi.

Uzun bir aradan sonra bu özel konseptle sahne alan Selçuk Balcı, genişletilmiş orkestrasıyla birlikte yaylılar ve bakır üflemeli enstrümanların zengin dokusunu Karadeniz ruhuyla harmanladı.

Balcı, Şubat ayı içinde stüdyo çalışmalarına hız vereceğini “Yeni parçalar yolda, kayıtlar hazır ama klipler için karların erimesini bekliyorum. Artık ‘her klibi karlı’ eleştirisi almamak için baharda çekeceğim.” sözleriyle müjdeledi.

