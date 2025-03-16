  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Seda Yüksel’den unutulmaz gece

Türk sanat müziğinin genç ve başarılı isimlerinden Seda Yüksel, geçtiğimiz akşam İstanbul Etiler La Boucherie’de muhteşem bir sahneye imza attı. Sahneye kırmızı elbisesiyle adeta bir yıldız gibi çıkan güzel sanatçı, zarafeti ve güçlü sesiyle izleyenleri büyüledi.

Seda Yüksel’den unutulmaz gece

 

Birbirinden özel eserleri seslendiren Seda Yüksel, sanat müziğine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: “Böyle genç bir ismin Türk sanat müziğine yönelmesine şaşırabilirsiniz. Şu an gençlerin çoğu rap veya pop müziğe ilgi gösteriyor. Her müzik türü değerlidir ama Türk sanat müziği her zaman kalıcı olacaktır.” 

Seda Yüksel’den unutulmaz gece

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan başarılı sanatçı, performansıyla izleyenlere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sundu. Gecenin sürprizi ise ikinci bölümde yaşandı Yüksel, nişanlısı ve Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Alex ile sahneye çıkarak romantik düetleriyle izleyicileri mest etti. 

Seda Yüksel’den unutulmaz gece

Muhteşem uyumlarıyla büyük alkış alan ikili, geceyi unutulmaz kılarken hayranlarından tam not aldı. Seda Yüksel’in büyüleyici sahnesi, uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Pelerin'den Depresif
  Magazin

Pelerin'den Depresif

Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor
  Magazin

Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor

Ünlü çift Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkını ilan etti
  Magazin

Ünlü çift Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkını ilan etti

Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!
  Magazin

Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!

İlker Sünnili, entübe edilen eşi Tanyeli için yoğun bakım ünitesinin önünden paylaşım yaptı
  Gündem

İlker Sünnili, entübe edilen eşi Tanyeli için yoğun bakım ünitesinin önünden paylaşım yaptı

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk fotoğraf geldi! Çift bebeklerinin ismini açıkladı!
  Magazin

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk fotoğraf geldi! Çift bebeklerinin ismini açıkladı!