Seda Yüksel’den unutulmaz gece

Birbirinden özel eserleri seslendiren Seda Yüksel, sanat müziğine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: “Böyle genç bir ismin Türk sanat müziğine yönelmesine şaşırabilirsiniz. Şu an gençlerin çoğu rap veya pop müziğe ilgi gösteriyor. Her müzik türü değerlidir ama Türk sanat müziği her zaman kalıcı olacaktır.”

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan başarılı sanatçı, performansıyla izleyenlere tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sundu. Gecenin sürprizi ise ikinci bölümde yaşandı Yüksel, nişanlısı ve Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Alex ile sahneye çıkarak romantik düetleriyle izleyicileri mest etti.

Muhteşem uyumlarıyla büyük alkış alan ikili, geceyi unutulmaz kılarken hayranlarından tam not aldı. Seda Yüksel’in büyüleyici sahnesi, uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.