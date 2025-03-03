  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Seda Sayan konuk olduğu 'Ayakçı' filmindeki sahnesiyle olay yarattı!

Seda Sayan konuk olduğu 'Ayakçı' filmindeki sahnesiyle olay yarattı! İşte detaylar...

Seda Sayan konuk olduğu 'Ayakçı' filmindeki sahnesiyle olay yarattı!

Kahkaha ve maceranın iç içe geçtiği, 2025’in merakla beklenen komedi filmi 'Ayakçı’ya Seda Sayan konuk oldu.

 Seda Sayan konuk olduğu 'Ayakçı' filmindeki sahnesiyle olay yarattı!

'Hep Yek' serisiyle büyük başarı yakalayan Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun'un başrollerinde yer aldığı filmde Emanet isimli bir pavyon kadınını canlandıran Seda Sayan, yer aldığı sahneyle filme damga vurdu. Kadırgalı lakaplı Sayan rolü gereği filmin başrol oyuncularından Ulaş İnan Torun’un kafasında şişe kırdı.

 Seda Sayan konuk olduğu 'Ayakçı' filmindeki sahnesiyle olay yarattı!


KARGOCU HAYRİ İŞ BAŞINDA!
2025’in merakla beklenen komedi filmi Ayakçı, bir milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri'nin, tesadüfler sonucu eline geçen yasadışı bir paketi teslim etmek için içine girdiği eğlence ve macera dolu yolculuğu konu alıyor.

 Seda Sayan konuk olduğu 'Ayakçı' filmindeki sahnesiyle olay yarattı!


Filmde, Gökhan Yıkılkan bir milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri'yi, Ulaş İnan Torun ise yetiştirme yurdunda büyümüş, üniversite mezunu Serkan karakterini canlandırıyor.

 Seda Sayan konuk olduğu 'Ayakçı' filmindeki sahnesiyle olay yarattı!


Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films imzalı filmin yönetmenliğini Mustafa Kotan yaptı. Ayakçı 28.03.2025’de vizyonda olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nevin Şimşek yaza hazır!
  Magazin

Nevin Şimşek yaza hazır!

Taro Emir Tekin
  Magazin

Taro Emir Tekin

Maral'dan çarpıcı itiraflar! Beni kimse aldatamaz!
  Magazin

Maral'dan çarpıcı itiraflar! Beni kimse aldatamaz!

Yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan kötü haber!
  Gündem

Yoğun bakımda olan Edip Akbayram'dan kötü haber!

Murat Cemcir'den Mukadderat'a övgü
  Magazin

Murat Cemcir'den Mukadderat'a övgü

Can Kızıltuğ sosyal medyayı salladı!
  Magazin

Can Kızıltuğ sosyal medyayı salladı!