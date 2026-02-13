  • Video Galeri Foto Galeri
Seda Sayan'dan uyarı geldi

Birçok ankette Türkiye’nin en güvenilir isimleri arasında üst sıralarda yer alan Seda Sayan, Sevgililer Günü öncesinde bombayı patlattı. Her konuda açık sözlülüğüyle tanınan ve sevilen Seda Sayan, bu kez Getir’in dijital platformlara özel hazırlanan “Ex’ini sil” kampanyasında karşımıza çıkarken, kalbi kırıklara ve eskiyi unutamayanlara adeta ders veriyor. Güçlü kadın duruşuyla yıllardır dikkat çeken Seda Sayan, Getir uygulamasında tozlanmaya bırakılmış "eski sevgili" adreslerine dikkat çekerek eskiyle vedalaşmanın şart olduğunu vurguluyor. ,

Seda Sayan, “Ex’inin adresini sil, önüne bak bacım” diyerek herkesi gereksiz adresleri tek tıkla silip hayatını
sadeleştirmeye davet ediyor. Seda Sayan, Getir’in yeni dijital kampanyasında ideal sevgilinin tanımını da yeniden yapıyor. Seda Sayan’ın rol aldığı 4 ayrı filmden oluşan kampanya dijital mecralarda yayınlanıyor.

