  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Şebnem Ferah geri dönüyor!

Şebnem Ferah geri dönüyor! İşte detaylar...

Şebnem Ferah geri dönüyor!

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında; Pandemi sonrası uzun süre sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, bu yaz dev bir konserle geri dönmeye hazırlanıyor.

 Şebnem Ferah geri dönüyor!

Henüz tarih ve mekân net değil ama bu iş bir stadyum konserine gider gibi duruyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mahir Günşiray: Ailemdeki kayıpların bende çok etkisi olmadı
  Magazin

Mahir Günşiray: Ailemdeki kayıpların bende çok etkisi olmadı

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti anne-baba oldu
  Magazin

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti anne-baba oldu

Dilek Birgen'den Bodrum açıklaması
  Magazin

Dilek Birgen'den Bodrum açıklaması

Hacı ve Nazlı Sabancı'nın erkek bebekleri olacak
  Cemiyet

Hacı ve Nazlı Sabancı'nın erkek bebekleri olacak

Tuba Ünsal'ın AVM'de spor kombini
  Magazin

Tuba Ünsal'ın AVM'de spor kombini

Dengin Ceyhan’dan 8 Mart’a özel anlamlı turne
  Kültür - Sanat

Dengin Ceyhan’dan 8 Mart’a özel anlamlı turne