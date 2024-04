Sanasaryan Han, A Luxury Collection Hotel İstanbul kapılarını açtı

Marriott Bonvoy'un 30'u aşkın sıra dışı otel markasından oluşan portföyünün bir parçası olan ve İstanbul'un tarihi yarımadasının kalbinde yer alan Sanasaryan Han, a Luxury Collection Hotel, Istanbul kapılarını değerli misaflerine açtı. Doğu ve batının buluştuğu, İstanbul’un büyüleyici tarihine tanıklık etmiş bölgesinde yer alan Sanasaryan Han, benzersiz anılar yaratacak deneyimler sunuyor.

The Luxury Collection Başkan Yardımcısı ve Global Marka Lideri Philipp Weghmann, "Hem ticaret hem de kültür açısından uluslararası bir merkez olarak tanınan İstanbul'u The Luxury Collection ile tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanasaryan Han, a Luxury Collection Hotel, İstanbul, bu tarihi şehrin ruhunu yansıtıyor ve dünyadaki tüm seyahat severlerin maceracı ruhunu temsil ediyor" dedi.

1895 yılında inşa edilen neo-klasik yapı, şehrin ihtişamını İstanbul'un kültürel mirasıyla kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Osmanlı dönemi mimarı; Hovsep Aznavur tarafından tasarlanan ve Migirdiç Sanasaryan tarafından yaptırılan han, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve Karaköy semti gibi kültürel cazibe merkezlerine yürüyüş mesafesinde yer alıyor.

Sanasaryan Han, a Luxury Collection Hotel, İstanbul, özenle yürütülen bir restorasyondan geçerek, keşfedilmeyi bekleyen sanat eserleri, fotoğraf sergisi ve kitaplardan oluşan; seçkin bir koleksiyonla Istanbul’un ruhunu şiirsel bir dil ile yeniden canlandırıyor. 1985 yılında inşa edilen Sanasaryan Han'ın dış cephesi ve tarihi sütunlar doğal dokusuyla büyülemeye devam ediyor. Otelin girişinde yer alan iki tarihi demir kapı ise sadece bir geçiş noktası değil aynı zamanda üzerindeki sembolüyle otelin hem logosunu oluşturuyor hem de ruhunu temsil ediyor.

Istanbul’da baharın temsilcisi erguvanlardan ilham alınarak dekore edilmiş cam tavanlı aydınlık atriyum, baharın simgesi ateş böceklerinden esinlenerek tasarlanmış cam ışık ‘enstalasyon’u ile birlikte benzersiz bir atmosfer yaratıyor. Istanbul sahaflarının ender bulunan antika kitaplarından ve Istanbul fotoğraflarından oluşan seçkin kütüphane alanı ile özenle düzenlenmiş ‘The Library Bar’, Sanasaryan Koleji’ndeki zamanının en büyük kütüphanesinden ilham alıyor. Erzurum’daki kolejden mezun olan öğrencilerin diplomalarına ithafen yapılmış el yapımı seramik replikalar, seramik parşömenler ve özel yapım seçkin tabloların yanı sıra çağdaş sanat enstalasyonları da sergileniyor.

İsviçre’de yaşayan Türk sanatçı Harun Doğan'ın; şehrin zamana meydan okuyan cazibesini yansıtan tek renkli fotoğraflardan oluşan ‘Momentum’ sergisi duygulara hitap ediyor.

Şık ve zarif tasarım özellikleri, büyük neoklasik tarzdaki kemerli pencerelerle çerçevelenmiş İstanbul manzarasına sahip 6 süit ve 57 odası ile Sanasaryan Han, a Luxury Collection, dönüştürücü lüks deneyimini misafirleriyle buluşturuyor. Kişiye özel ‘concierge’ hizmeti, misafirlerin ihtiyaçlarına özel olarak odaklanarak, unutulmaz bir konaklama deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Türk hamamından esinlenerek tasarlanmış mermer banyolar, Osmanlı motifli turkuaz ve siyah modern yatak başları, el yapımı bakır aksesuarlar geleneksel Türk adetlerine atıfta bulunuyor. Misafir odalarında yer alan Harun Doğan’ın İstanbul kartpostalları ve otele özel tasarlanmış mühür seti; çağdaş İstanbul ritüellerine nostaljik bir hava katıyor.

Otelin tüm odalarında ‘Çay Ustaları’ tarafından özenle hazırlanan bakır çay setleri, Mısır Çarşısı ve Topkapı Sarayı bahçesindeki güllerden ilham alınarak, Sanasaryan Han’a özel harmanlanan aromatik çaylar, geleneksel ince belli cam bardaklarda konuklara özel bir deneyim sunuyor.

Otel, yerel mutfağın özgün sunumlarını yansıtan Sini Restaurant ve The Library Bar ile Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü misafirlerle buluşturuyor. İstanbul'un hareketli sokaklarından esinlenen Sini Restaurant, eski mutfak kültürümüzden mezeler ve lakerda gibi geleneksel tatlara vurgu yapan bir lezzet deneyimi yaşatıyor. The Library Bar; her gün öğleden sonra çay tadımları eşliğinde, şiir okumaları, ve sanat söyleşilerine ev sahipliği yapacak. The Book Toplantı Salonu, hem iş toplantıları hem de sosyal etkinlikler için 80 kişiye kadar hizmet verirken, yüksek tavanı ve fuayeyi aydınlatan doğal ışığı ile bu modern ve rahat alan; her türlü buluşma için keyifli bir ortam oluşturuyor.

Sanasaryan Han, a Luxury Collection Hotel, İstanbul Genel Müdürü Volkan Öztürkler, "Dünyanın en popüler seyahat destinasyonlarından biri olan İstanbul'un tarihini, kültürünü ve geleneklerini, dünyanın her yerinden gezginlerin ve koleksiyonerlerin İstanbul’u gerçek bir İstanbullu gibi deneyimlemeleri için kapılarımızı açtık. İstanbul'un kalbinde yer alan otelimizde hem dönüştürücü hem de unutulmaz bir yolculuk arayışında olan konuklarımızı ağırlamaya başladığımız için çok mutluyuz" dedi.

Sanasaryan Han, a Luxury Collection Hotel, İstanbul, Marriott Bonvoy üyeleri için açılışa özel bir İstanbul paketi hazırladı. Paket, geleneksel Türk kahvaltısı, şehri keşfetmek için yürüyüş haritası, otelin “Çay Ustaları” tarafından gerçekleştirilen özel çay tadımı, Mısır Çarşısı'nda özel bir tur ve konaklama başına ek 10.000 Marriott Bonvoy puanı içeriyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.