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'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde korku dolu anlar! Köşk tamamen yandı

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde korku dolu anlar! Köşk tamamen yandı. İşte detaylar...

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde korku dolu anlar! Köşk tamamen yandı

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde korku dolu anlar yaşandı.

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde korku dolu anlar! Köşk tamamen yandı
Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt ve Onur Durmaz gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekildiği köşk tamamen yandı.

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde korku dolu anlar! Köşk tamamen yandı
Yapılan açıklama, "Bu gece saat 01.30 civarında çekimlerimizin yapıldığı platoda büyük bir yangın çıktı ve ne yazık ki Şakir Paşa Köşkü tamamen yandı. O sırada sette bir çalışma olmaması ve kimsenin bulunmaması nedeniyle, uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir. Bu pazar 3. bölümümüzü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız. Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Saygılarımızla" denildi.

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde korku dolu anlar! Köşk tamamen yandı
Köşk, Büyükada'da yer alıyordu.

 

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