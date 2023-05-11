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Sahneden düşüp ölümden dönen Kibariye'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz günlerde sahneden düşmüştü. Şarkıcının sağlık durumu hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

Sahneden düşüp ölümden dönen Kibariye'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Mersin'de sahne alan Kibariye, önceki gün bir hayranı yüzünden sahneden aşağıya düştü. Ünlü şarkıcı, hastanede tedavi altına alındı.

Sahneden düşüp ölümden dönen Kibariye'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Ses sanatçımız Kibariye, sahnede yaşadığı talihsiz bir olay sonucu yaralandı. Tedavisi Mersin Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Bilinci yerinde. Bir süreliğine gözlem altında tutulup, taburcu edilecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sesinizle, neşenizle sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sahneye atlayan kişiyi Kibariye’den uzaklaştırmak için müdahalede bulunan güvenlik görevlisi bu sırada Kibariye’ye çarpmıştı. Şarkıcıda yere düşmüştü.

  Sahneden düşüp ölümden dönen Kibariye'nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi
Kibariye'nin menajeri de sanatçıyla ilgili şu paylaşımı yaptı: "Kibariye sahnede yaşadığı kaza sebebi ile hastanede tedbiren gözlem altındadır. Hayati bir durumu yok. Müşahede sonrası taburcu edilecek."

 

 

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