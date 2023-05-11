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Kibariye taburcu oldu

Sahneden düşen ünlü şarkıcı Kibariye, taburcu oldu. İşte haberin detayları...

Kibariye taburcu oldu

Konserde 2 metre yüksekliğindeki sahneden düşen şarkıcı Kibariye, tedavisinin ardından taburcu oldu. Tedavisi tamamlanan Kibariye, taburcu edildi.

Kibariye taburcu oldu
Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" dedi.

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