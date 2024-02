Sağlıklı yaşam tutkunlarını buluşturan özel davet

Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun anlatımıyla keyifli bir sohbet gerçekleşti. Bu özel etkinlikte, ürünün içeriği ve faydaları hakkında Ayşegül Çoruhlu ‘ her zaman ve ileri yaşta formu korumak, zayıflamanın bir sorun olmaması için bu ürün çıktı. Bu bir metabolizmayı gençliğe döndürme olayıdır. Ürün kullanılmaya başladığı andan itibaren bıraktıktan sonra bile sindirime yardımcı, yağ yakma etkisini gösterir. Bu sebeple günlük kullanıma uygundur ve risk teşkil etmeden eczaneden satın alınan bu ürün her yaş grubuna uygundur. ‘ diye belirtti. . Ayrıca, katılımcılar ürünü deneyimleme fırsatı buldu ve sağlıklı yaşam pratiğine dair değerli bilgiler edindi. Etkinlik, sağlıklı ve lezzetli ikramları ile katılımcılardan tam not aldı.

Etkinliğe; Tuğçe Postoğlu, Begüm Özer, İdil Yazar, Ece Vahapoğlu, Didem Uzel , Mihre Mutlu, Burcu Şendir, Ayşe Burcu Kaya, Rüya Büyüktetik , Eda Güzelcik gibi isimler katıldı.

Doğanın Özleri ile Güçlenin!

Velavit Viva DetX, devedikeni, karahindiba, ananas, zencefil, ayı üzümü, maydanoz ve mısır püskülü gibi doğal içerikleriyle vücudunuzu arındırmaya ve detoks yapmaya yardımcı olur. Bu özel formül, ödem atılımını destekleyerek hafiflik sağlarken, toksin atılımını hızlandırır. Detoksifikasyonu destekleyen bu benzersiz takviye edici gıda, içeriğindeki doğal ve etkili bileşenlerle vücudunuzu arındırmanın en doğal yolunu sunar.

Detoksun Gücü Her Yaşta!

Velavit Viva DetX, doğal içeriğiyle vücudu detoksa davet eden bir takviye edici gıdadır. İçindeki devedikeni, karahindiba, ananas, zencefil, ayı üzümü, maydanoz ve mısır püskülü ile 11 yaş ve üzeri detoks arayışındaki bireyler için idealdir. Antioksidan ve antienflamatuar etkisiyle hücrelere koruma sunar.

