Safiye Soyman gözyaşlarını tutamadı

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin her perşembe YouTube kanalında yayınlanan " Ne Hissettin " programının bu haftaki konuğu Safiye Soyman'dı. Oğlu ile ilgili anılarını anlatırken göz yaşlarını tutamadı. Uzman Psikolog Esra Ezmeci "Nasıl bir aileye doğdunuz?" sorusuna Safiye Soyman "Babam ve amcalarım hafızdı. Babamın ön görüleri çok yüksekti. Öleceği günü biliyordu. Üç gün önceden kendi cenaze namazını kıldı." cevabını verdi.

14 YAŞINDA ANNE OLDUM
Ezmeci'nin "Çocukluğunuz nasıl geçti?" demesine karşılık Soyman "Yaşım büyütülerek 13 yaşımda evlendirildim, 14 yaşında anne oldum." dedi.

SEDA SAYAN'A TEKLİF GELDİ SAHNEYE BEN ÇIKTIM
Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Nasıl bir süreç yaşadınız?" sorusuna Safiye Soyman "Çok zor süreçler yaşadım. Ankara’da yaşarken Seda Sayan'la evlerimiz yakındı ve Oğulcan yeni doğmuştu. Ona sahne teklifi geldi, O da beni tavsiye etti. Böylece sahne hayatım başladı." yanıtını verdi.

NİKAHA KARŞI FOBİM VAR
Ezmeci'nin " Evlenmeyi düşünmüyor musunuz?" sorusuna Soyman "Genç yaşta evlendiğim için imzaya karşı fobim var. Oğlumun MS ( emes) hastalığı kolay değildi. Bakımı oldukça masraflıydı."

PARA KAZANMAM GEREKİYORDU
"26 yıl onu yaşattım. Helali hoş olsun. Oğlumun vefatından 22 gün sonra sahne almamı laf ettiler. Kolay mı o kadar masrafı karşılamak. Yurtiçi - yurtdışı doktor masrafları, ilaçlar, özel bakımı. Onun için Bodrum'da ev yaptırdım. Daha rahat nefes alsın diye."


AĞLAYAN KADINA İŞ VERMEZLER DİYE İÇİME ATTIM
"Ben her gün ölüyorum. Annemi babamı kaybettim ama evlat başkaymış. Ağlayan kadına iş vermezler diye hep içime attım." dedi.

 

