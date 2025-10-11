 Sadettin Saran ile aşk yaşayan oyuncu Nafia Tanrıverdi, sorulara sessiz kaldı!

Kendisinden 31 yaş büyük Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran ile baş başa çekilmiş samimi fotoğrafıyla gündem olan Nafia Tanrıverdi, Nişantaşı'nda ortaya çıktı.

Saran'ın göğsüne yaslanmış samimi pozu ile gündem olduktan sonra merak edilen genç oyuncu, bir mağaza çıkışı objektiflere yansıdı.

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yeni başkanı Sadettin Saran'ın Kemerburgaz'daki villasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nafia Tanrıverdi,

fotoğraflarla ortaya çıkan sürpriz yakınlaşma hakkında sessizliğini korudu.

Görüntülendiğini fark edince şaşırıp koşar adımlarla kaçmaya çalışan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddialarını ise yanıtsız bıraktı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.