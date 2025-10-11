  • Video Galeri Foto Galeri
Sadettin Saran ile aşk yaşayan oyuncu Nafia Tanrıverdi, sorulara sessiz kaldı!

Sadettin Saran ile aşk yaşayan oyuncu Nafia Tanrıverdi, sorulara sessiz kaldı! İşte detaylar...

Sadettin Saran ile aşk yaşayan oyuncu Nafia Tanrıverdi, sorulara sessiz kaldı!

Kendisinden 31 yaş büyük Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran ile baş başa çekilmiş samimi fotoğrafıyla gündem olan Nafia Tanrıverdi, Nişantaşı'nda ortaya çıktı.

Saran'ın göğsüne yaslanmış samimi pozu ile gündem olduktan sonra merak edilen genç oyuncu, bir mağaza çıkışı objektiflere yansıdı.

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yeni başkanı Sadettin Saran'ın Kemerburgaz'daki villasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nafia Tanrıverdi,

fotoğraflarla ortaya çıkan sürpriz yakınlaşma hakkında sessizliğini korudu.

Görüntülendiğini fark edince şaşırıp koşar adımlarla kaçmaya çalışan oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddialarını ise yanıtsız bıraktı.

