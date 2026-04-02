 Saçın geleceği AKM’de yazıldı

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Hair Fashion etkinliğine Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen kuaförler ve sektör profesyonelleriyle kurulan güçlü iletişimde, Esteworld’ün vizyonu ve özellikle saç ve kaş ekimi alanındaki yaklaşımı dikkat çekti.

Teknik bilgi kadar estetik bakışın da konuşulduğu etkinlikte, markanın “tasarım odaklı” yaklaşımı öne çıktı.

Esteworld CEO’su ve Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer konuşmasında, saç ekiminin geldiği yeni noktayı şu sözlerle özetledi: “Saç ekimi artık yalnızca bir uygulama değil; kişiye özel bir tasarım süreci. Biz sonucu değil, kişinin aynaya baktığında ne hissettiğini tasarlıyoruz.”

Doğallığın ve kişiye ait görünümün merkeze alındığı bu yaklaşım, yeni dönemin en belirleyici kriterlerinden biri olarak öne çıkarken; Esteworld, Hair Fashion boyunca kurduğu etkileşimle yalnızca bugünü değil, sektörün yarınını da şekillendiren markalardan biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

