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Sabancı Ailesi, müstakbel gelinleri Hande Erçel'in öpüşme sahnesinden rahatsız mı oldu?

Hande Erçel'in Aşkı Hatırla dizisinde Barış Arduç ile öpüşme ve sevişme sahnesi, Sabancı Ailesi'ni rahatsız ettiği iddia edildi ve Hakan Sabancı'yı uyardıkları söyleniyor. İşte detaylar...

Sabancı Ailesi, müstakbel gelinleri Hande Erçel'in öpüşme sahnesinden rahatsız mı oldu?

Evlenecekleri konuşulan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın arasında Aşkı Hatırla dizisi yüzünden krizi çıktığı konuşuluyor.

Sabancı Ailesi, müstakbel gelinleri Hande Erçel'in öpüşme sahnesinden rahatsız mı oldu?
Dizinin yayınlandığı günden beri Hande Erçel ile Barış Arduç'un öpüşme ve sevişme sahnesinin gündemden düşmemesi Sabancı Ailesi'ni rahatsız ettiği iddia edildi.

Sabancı Ailesi, müstakbel gelinleri Hande Erçel'in öpüşme sahnesinden rahatsız mı oldu?

Başta Arzu Sabancı olmak üzerine Sabancı Ailesi'nin müstakbel gelinleri Hande Erçel'in öpüşme ve sevişme sahnesinden rahatsız oldukları ve Hakan Sabancı'yı uyardıkları söylentisi magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan konularından biri olarak yer alıyor.


Her fırsatta yurt dışına tatile giden ve Aşkı Hatırla dizisindeki sahneler yüzünden ayrıldıkları bile iddia edilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkilerinin devam ettiği söyleniyor.

 Sabancı Ailesi, müstakbel gelinleri Hande Erçel'in öpüşme sahnesinden rahatsız mı oldu?

Erçel ile Barış Arduç'un Rüzgara Bırak filmindeki sahneleri de o dönem gündeme gelmiş, Hakan Sabancı'nın ayrıldığı iddia edilmiş ama konuşulanlar asılsız çıkmıştı.


Sabancı Ailesi'nin Aşkı Hatırla dizisindeki sahnelerden rahatsız olduğu iddialarından sonra çiftin ne cevap vereceği merak konusu oldu.

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