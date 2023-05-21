360 ekranlarının severek izlenen programı Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece’nin bu pazar gün ki konuğu Sunucu Saba Tümer’di. İşte röportajdan bir kesit...



Gökay KALAYCIOĞLU: Annenin kaybı, bilmem ne ve üzerine koyduğun bir kahkaha ile aslında bakacak olursan bugünler gelmiş. “Hüznü büyük olanın kahkahası göğü delermiş.” Sendeki bu hesapmış o dönemlerde, annen hayatta değildi herhalde bu ayrılığı yaşadığında?

Saba TÜMER: İşte ondan iki sene sonra falan vefat etti. Hepsi üst üste yani.

Gökay KALAYCIOĞLU: Hepsi üst üste geldi ve sen üzerine bir kahkaha koymuşsun. Öyle de devam ediyor süreç.

Saba TÜMER: Evet, iyi ki koymuşum. Yoksa nasıl baş edecektim ki?

Gökay KALAYCIOĞLU: O zaman o kahkahaların samimiyeti o kahkahaların gerçekliği. Aslında hüzünlü bir kadın ama kahkaha atıyor sürekli.

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