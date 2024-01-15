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Rüzgar Çetin, nişanlandı!

Rüzgar Çetin, nişanlandı! Ünlü ismin kızıyla evleniyor! İşte detaylar...

Rüzgar Çetin, nişanlandı!

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin evliliğe ilk adımı attı.

 Rüzgar Çetin, nişanlandı!

Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi ile nişanlandı.

Rüzgar Çetin, nişanlandı!
4.5 yıllık ilişkilerini 2019'de sonlandıran çift, dört yıl aradan sonra yeniden barıştı.

 

 

 

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