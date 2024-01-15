Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin evliliğe ilk adımı attı.

Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi ile nişanlandı.



4.5 yıllık ilişkilerini 2019'de sonlandıran çift, dört yıl aradan sonra yeniden barıştı.

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