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Ruins Bodrum sezonu açtı

Ruins Bodrum, geçtiğimiz gün ünlü isimlerin yer aldığı davetle sezonu açtı.

Ruins Bodrum sezonu açtı

Nurçe Erben ev sahipliğinde gerçekleşen, Doğuş Çabakçor ve Aslı Mavitan gibi ünlü isimlerin yer aldığı davette misafirler, Michelin Yıldızlı restoranlarda deneyimi olan şeflerin özel sunumuyla hem tadım yaptı hem de sezon açılışını kutladı.

Ruins Bodrum sezonu açtı

DÜNYACA ÜNLÜ DJ’LERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

DJ eventleri ile Bodrum’da eğlencenin yönünü değiştiren Ruins, sezon boyunca Allen Hulsey, Kadebostany, Avangart Tabldot, Christian Löffler ve Oceanvs Orientalis gibi dünyaca ünlü bir çok DJ’i misafir edecek.

Ruins Bodrum sezonu açtı

Genel Müdürlüğünü Yağız Göksu’nun yaptığı Ruins, lüks atmosferi içerisinde çeşitli sanat ve kültürel etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. İçinde birbirinden renkli sanat eserlerinin yer aldığı antik görünümlü taş binası ile bu sezonda da misafirlerini büyülemeye devam edecek.

Ruins Bodrum sezonu açtı

Ruins Bodrum sezonu açtı

 

 

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