 Rober Hatemo'dan ödül itirafı

Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programının yeni bölüm konuğu ünlü şarkıcı Rober Hatemo oldu. Hatemo kırmızı koltukta hayat hikayesini, kariyerini, aile dramını samimiyetle anlattı.

Psikoloji alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra medya ve yeni medyada psikolojik içeriklerle toplumsal yaralara da parmak basan, gösterileriyle binlerce kişiyle ‘dertleşen’ Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis her hafta konukların bilinmeyenlerini, çarpıcı hayat hikayelerini ele almaya devam ediyor.



Gökhan Çınar, Katarsis koltuğunda bu hafta Türk pop müziğinin sevilen ismi Rober Hatemo’yu ağırladı. Hatemo, kırmızı koltukta “Çok uzun zaman oldu aşka veda edeli bir daha olacağını düşünmüyorum. Ben kendime yaptım yapacağımı.” cümlesini kurdu. Kariyeri boyunca hiçbir ödüle layık görülmediğini belirten Hatemo, sektör tarafından dışlandığını söyleyerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bana bir tane ödül vermediler. Gidiyorsun, izliyorsun, geliyorsun… Artık aday da yapmıyorlar. Zaten verseler de almam.”

Kendi yaşamındaki mutluluk kaynaklarını açıklayan Hatemo, onu mutlu eden iki şeyin spor ve seks olduğunu da söyledi.



TÜRKÇE RAP DİNLEMİYORUM

Hatemo, son yıllarda popüler olan rap şarkılarını dinlemediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Ahlakın bu kadar çökmüş olması beni çok mutsuz ediyor. Sürekli laf sokma, belden aşağı sözler…Türkçe rap dinlemiyorum.”



BABAMI AFFETTİM

Programda babasından şiddet gördüğünü, hatta bir keresinde nefesinin kesildiğini söyleyen sanatçı, babasının ölümünü anlatırken şunları ekledi: “Bir gün bahçenin ucunda görünce yanına gittim. ‘Ben ölmek istiyorum’ dedi ve çağırdı kendine ölümü. Entübeye yatırılmadan önce ben her şeyi biliyorum, anlıyorum ve seni çok seviyorum dedim sonra ipleri salındı.”



TELEVİZYONCULUKTA ÇİFTE STANDART VAR

Yıllardır medyada kendisine uygulandığını iddia ettiği baskıyı da dile getiren Hatemo, “Televizyonculukta hep çifte standart var. Bana hep yokmuşum gibi davrandılar.” sözleriyle sektörü eleştirdi.

