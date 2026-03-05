 Rıza Tamer İzmir’i salladı

  • Video Galeri Foto Galeri
Rıza Tamer, İzmir’in popüler mekanlarından Ooze Venue’de kelimenin tam anlamıyla fırtına gibi esti.

Kapalı gişe gerçekleşen konserde hayranları ünlü sanatçının şarkılarına dev bir koro halinde eşlik etti.

Konser öncesi İzmir sokaklarında gezerek hayranlarıyla bir araya gelen Tamer, sokakta karşılaştığı klarnet çalan genç müzisyen Sonat’ı sahnesine davet etti.

Sahnesinde birlikte düet yapması gecenin en çok alkış anı oldu.

Sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Tamer, yeni teklisi Alçak şarkısının başarısından memnun olduğunu dile getirirken yakın zamanda Alya ile Deli Kız şarkısında sürpriz bir düete imza attıklarını müjdeledi.

Dijital platformlardaki rekabete de değinen sanatçı, "Eskisi kadar olmasa da hâlâ bot tıklamalar var. Ancak hak yerini bulur; Zeynep Bastık ile yaptığımız düet bunun en büyük kanıtı oldu" dedi.

Tamer, sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını da yakında kendi YouTube kanalında yayınlayacağını duyurdu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
