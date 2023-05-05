Rıza Kocaoğlu gizemli arkadaşıyla gecelerde

Başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu önceki gece Cihangir’de kız arkadaşıyla görüntülendi.

İkili bir arkadaş grubuyla eğlendikten sonra tesadüf eseri ATM’den para çektiği sırada gazetecilerle karşılaştı.

Rıza Kocaoğlu basın mensuplarıyla bir süre sohbet etmesine rağmen yanındaki kız arkadaşı hakkında konuşmak istemedi.

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