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Rıza Kocaoğlu gizemli arkadaşıyla gecelerde

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, Cihangir’de ATM’den para çekerken görüntülendi. Kocaoğlu’nun yanındaki kız arkadaşı flaşlar patlayınca ATM’nin köşesine gizlendi.

Rıza Kocaoğlu gizemli arkadaşıyla gecelerde

Başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu önceki gece Cihangir’de kız arkadaşıyla görüntülendi.

Rıza Kocaoğlu gizemli arkadaşıyla gecelerde

İkili bir arkadaş grubuyla eğlendikten sonra tesadüf eseri ATM’den para çektiği sırada gazetecilerle karşılaştı.

Rıza Kocaoğlu gizemli arkadaşıyla gecelerde

Rıza Kocaoğlu basın mensuplarıyla bir süre sohbet etmesine rağmen yanındaki kız arkadaşı hakkında konuşmak istemedi.

Rıza Kocaoğlu gizemli arkadaşıyla gecelerde

Rıza Kocaoğlu gizemli arkadaşıyla gecelerde

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