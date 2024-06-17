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Reza Zarrab, ünlü sosyetikle dünyaevine girdi! İşte o düğün karesi...

Reza Zarrab, ünlü sosyetikle dünya evine girdi! İşte detaylar...

Reza Zarrab, ünlü sosyetikle dünyaevine girdi! İşte o düğün karesi...

Snob Magazin'in özel haberine göre; 11 yıl evli kaldığı Ebru Gündeş'ten 2021 yılında boşanan Reza Zarrab'ın yeniden nikah masasına oturduğu iddia edildi.

 Reza Zarrab, ünlü sosyetikle dünyaevine girdi! İşte o düğün karesi...

2016 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçundan ABD'de tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Reza Zarrab'ın Bursalı sosyetik Dilara Altıntop ile evlendiği söyleniyor.

 Reza Zarrab, ünlü sosyetikle dünyaevine girdi! İşte o düğün karesi...

Çiftin, geçtiğimiz aylarda Miami'de dünya evine girdiği girdiği konuşuluyor.

 Reza Zarrab, ünlü sosyetikle dünyaevine girdi! İşte o düğün karesi...


Ebru Gündeş'ten Alara adında kızı olan Reza Zarrab'ın sürpriz bir şekilde

Reza Zarrab, ünlü sosyetikle dünyaevine girdi! İşte o düğün karesi...

Altıntop ile nikah masasına oturması çok konuşulacağı benziyor.

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