Rektum kanseri tedavisi gören Ece Vahapoğlu ameliyat sonrası açıklama yaptı

Ece Vahapoğlu, aylardır sürdürdüğü rektum kanseri tedavisi kapsamında ameliyata alındı.



Sunucu ve yazar, açıklama sonrası açıklama yaptı. Vahapoğlu, "Operasyonum başarıyla geçti. 6 saat sürdü. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındım. Birkaç gün daha buradayım. Sürekli gülmüyorum; size selam için" dedi.

