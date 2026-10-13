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Rap müzik ve dijital dünyanın tanınan isimleri bir araya geldi

Rap müzik ve dijital dünyanın tanınan isimleri bir araya geldi

Rap müzik ve dijital dünyanın tanınan isimleri bir araya geldi

PUMA’nın 8 Ekim akşam UNIQ İstanbul TIR girişinde gerçekleştirdiği “Never Not Suede” lansmanı rap müzik ve dijital dünyanın tanınan isimlerini bir araya getirdi. Gecenin öne çıkan ismi Uzi, sevilen parçalarıyla geceye kendi imzasını attı.

 Rap müzik ve dijital dünyanın tanınan isimleri bir araya geldi

PUMA, ikonik Suede modelinin “Never Not Suede” lansmanını 8 Ekim akşamı UNIQ İstanbul TIR girişinde gerçekleştirdi. Markanın son dönemde birlikte çalıştığı rap müziğin popüler isimlerinden Uzi, gecede sahne alırken Motive de sahnede yakın dostuna eşlik etti.

 Rap müzik ve dijital dünyanın tanınan isimleri bir araya geldi

Rap dünyasından Aksan, Critical, Young Ouzo, Heijan, Keskin ve Lil Murda’nın yanı sıra dijital içerik üreticilerinden Mendebur Lemur ve Batuhan Furkan Yıldırım da gecenin konukları arasındaydı. DJ kabininde Da Poet, Etki ve Ironfist yer alırken, gecenin MC’liğini Kamufle üstlendi.

Rap müzik ve dijital dünyanın tanınan isimleri bir araya geldiRap müzik ve dijital dünyanın tanınan isimleri bir araya geldiRap müzik ve dijital dünyanın tanınan isimleri bir araya geldiRap müzik ve dijital dünyanın tanınan isimleri bir araya geldi

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