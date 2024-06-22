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Rambo Rober! Rober Hatemo’nun inanılmaz değişimi! Eski görüntüsünden eser yok

Rambo Rober! Rober Hatemo’nun inanılmaz değişimi! Eski görüntüsünden eser yok. İşte detaylar...

Rambo Rober! Rober Hatemo’nun inanılmaz değişimi! Eski görüntüsünden eser yok

Rober Hatemo, spor salonundan çıkmıyor. Şarkıcının Rambo'ya benzeyen kaslı halini paylaştı.

 Rambo Rober! Rober Hatemo’nun inanılmaz değişimi! Eski görüntüsünden eser yok

Hatemo'ya beğeni yağdı.

Rambo Rober! Rober Hatemo’nun inanılmaz değişimi! Eski görüntüsünden eser yok
Şarkıcının eski görüntüsünden eser kalmadı.

 

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