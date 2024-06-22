Rober Hatemo, spor salonundan çıkmıyor. Şarkıcının Rambo'ya benzeyen kaslı halini paylaştı.

Hatemo'ya beğeni yağdı.



Şarkıcının eski görüntüsünden eser kalmadı.

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