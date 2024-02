Ramazan ayının bereketi ve lezzeti Four Seasons Hotels Istanbul’da yaşanıyor Tarihi yarımadanın simge oteli Four Seasons Hotel Sultanahmet ve İstanbul Boğazı’nın etkileyici mavisine karşı konumlanan Four Seasons Hotel Bosphorus Ramazan boyunca misafirlerini lezzetli ve bereketli sofralarda buluşturmaya hazırlanıyor. Her iki otel, sahur ve iftar masalarında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşatırken, bu aya özgü içerikleriyle dikkat çekiyor.