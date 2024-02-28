Ramazan ayının bereketi ve lezzeti Four Seasons Hotels Istanbul’da yaşanıyor

Four Seasons Hotel Sultanahmet

Tarihi yarımadanın kalbinde yer alan Four Seasons Hotel Sultanahmet, Ramazan boyunca misafirlerini özenle hazırlanmış lezzetler eşliğinde ağırlıyor. Paylaşımlık iftariyelikler, birbirinden leziz çorba çeşitleri, odun fırınında hazırlanan pide alternatifleri, karışık et ve balık ızgara çeşitleri, mantı ve gözleme gibi geleneksel tatlar, fasıl grubunun ezgileri eşliğinde misafirlerle buluşuyor.

Otelin kuş sesleriyle çevrelenen ferah avlusunda, Ramazan ayına özel olarak dekore edilen Avlu Restaurant’ta, Executive Chef Özgür Üstün ve ekibinin özenle hazırladığı 5 seçenekli iftar menüsünde günün leziz çorbasının ardından odun fırınında gözleme, pide, tandır ekmeği gibi mükemmel lezzetler paylaşımlık olarak sunuluyor. Ardından servis edilen Osmanlı saray şerbeti, kızılcık, demirhindi ve reyhan gibi serin şerbetler ana yemeğe ferah bir geçiş yaratıyor. Ana yemek seçeneklerinde “Ağır Ateşte Pişmiş Kuzu İncik”, “Yoğurtlu Kebap”, “Izgara Dana Şaşlık”, “Fener Balığı Kavurma”, “Çökertme Kebabı” gibi enfes lezzetlere; “Ballı Mahmudiye”, Şiveydiz’’, ‘’Kuzu Güveç”, Terkib-i Çeşidiye’’ gibi iştah açıcı lezzetler eşlik ediyor. Sebze yemekleri ve bakliyatlardan oluşan zengin lezzetler de farklı damak tatlarına alternatif yaratıyor. La Pistache’nin özenle hazırladığı tatlı büfesi ise zengin çeşitleriyle baş döndürücü güzellikte. Büfede; güllaçtan, fırın sütlaca, şekerpareden, vişneli ekmek kadayıfı, zerde ve baklava çeşitlerine pek çok geleneksel tat yer alıyor.

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için +90 212 402 30 00

Instagram Hesapları:

@fssultanahmet @avlusultanahmet

Four Seasons Hotel Bosphorus

İstanbul Boğazı’nın kıyısında, benzersiz konumuyla Four Seasons Hotel Bosphorus, misafirlerini iftar sofralarında klasik haline gelen açık büfesi ile buluşturuyor. Türk Sanat Müziğinin ezgileri eşliğinde açık büfede lezzetli iftariyeliklerden, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun zengin mezelerine, etli bamya, kuru patlıcan dolması ve içli köfteden serin şerbetlere kadar iştah açıcı seçenekler yer alıyor. Geleneksel kebap çeşitleri, et döner, dana gerdanlı keşkek, kuzu ve dana etinden ızgara çeşitleri ve odun fırınında hazırlanan pide çeşitleri de damaklarda iz bırakıyor.

Executive Pastry Chef Yalçın köse ve yetenekli pastane ekibinin hazırladığı lokum, lokma, künefe, zerde, güllaç gibi damaklarda iz bırakacak geleneksel tatlıların yanı sıra çikolata ve dondurma köşeleri de bu lezzetlere eşlik ediyor.

Terasın en güzel noktalarından birinde konumlanan Ocakbaşı ise soğuk ve sıcak başlangıçların, geniş kebap seçeneklerinin ve Türk tatlılarının yer aldığı set menüyü misafirleriyle buluşturuyor.

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için +90 212 381 40 00

Four Seasons Hotel Sultanahmet ve Four Seasons Hotel Bosphorus’ta 20 kişi ve üstü grup rezervasyonları içinse özel alanlar organize ediliyor.

Instagram Hesapları:

@fsbosphorus @aquabosphorus

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