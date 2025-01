 Rafet El Roman'dan konuşulacak aşk ve evlilik açıklaması!

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Cortiletto adlı mekânda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rafet El Roman, aşk, evlilik ve gündeme dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekti.



Görüntü kaydı alma özelliği bulunan gözlükleriyle kameraların karşısına geçen Rafet El Roman, verdiği röportajı kayda aldı. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için böyle bir yönteme başvurduğunu belirten El Roman, “Kamera kayıtta. Ben de şu anda sizi çekiyorum. Bazen sözlerim kırpılıp yanlış ifade edilebiliyor. Sizlerde tabii manşet, büyük haber peşindesiniz. Haliyle nasıl kırparız, enteresan bir hale getiririz. Ben orijinal halini yayınlıyorum, her zaman yapmıyorum. İnsanlar orada ‘Evet Rafet bunu kastetmemiş, adam güzel şeyler de konuşmuş’ oluyor. Bir anlamda kendimi garantiye alıyorum. Şimdiye kadar çok olağanüstü şeyler olmadı. Çok bir şey yayınlamak durumunda kalmadım” dedi.



14 ŞUBAT’LARIN YALNIZ ADAMI

Rafet El Roman’a yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü hatırlatıldı. 14 Şubat’ları yalnız ve sahnede geçirdiğini söyleyen El Roman, “Romantik müziğin temsilcilerinden olduğum için insanlar 14 Şubat'ı benimle çok özdeşleştiriyor. Benim çocukluğumda 40 sene önce Sevgililer Günü bu kadar ticari değildi. Hep Avrupa’da yaşanan günler gibi biliyorduk. Çok az insan tarafından biliniyordu. Sosyal medya ile birlikte 14 Şubat inanılmaz bir hale geldi. Biz 14 Şubat’larda sahnelerdeyiz. Çiftlere romantik şarkılar söylüyoruz. Genelde 14 Şubat’ları hep yalnız ve sahnede geçiriyorum. Üzgün değilim ama tuhaf. Ben de isterdim bir hediye alıp, oturup sanatçıyı, gösteriyi izlemek ya da sevdiğim kadına sürpriz yapmak” diye konuştu.



AŞKIMDA SERENAT YAPTIM

Rafet El Roman, aşkı için serenat yaptığını söyledi. Muhabirlerin, “Aşkınız için yaptığınız en çılgınca şey neydi?” sorusuna “Aşkımdan serenat yaptım. Sokak müzisyenlerini alıp sevgilimin camına gittim. Kendimi affettirmeye çalıştım ve orada çok bilindik bir şarkıyı okudum” diye cevap verdi. El roman, serenat yapmasının nedenini de şöyle anlattı: “Çok büyük bir kavga etmiştik. Yeni kız arkadaşım ve eski kız arkadaşımla restoranda oturuyorduk. Eski kız arkadaşımın da sevgilisi vardı. Çiçekçi girdi içeri ve iki gül istedim. Gülü ilk eski kız arkadaşıma verdim diye kavga ettik. Boşluğuma geldi”



AŞK ACISI ÇEKMEK İSTEMİYORUM

Rafet El Roman, artık aşk acısı çekmeyeceğini ifade etti: “Çok derin âşık olmak istemiyorum. Tutkuyla kimseye bağlı olmak istemiyorum. Artık keyif adamı oldum. Aşkı çok kafama takmıyorum. Aşkla ilgili limitimi doldurdum. Aşk acısı çekmek istemiyorum. Partnerimle her şeyi yaşayabiliriz ama böyle tutkulu, bağımlı, takıntılı olmak istemiyorum.”

EVLENEBİLİRİM

Evliliği sıcak baktığını ifade eden Rafet El Roman, “Evlenebilirim. Evliliğe karşı önyargılı biri değilim. Herkesin hayatta evliliği bir kere tatması gerektiğini düşünüyorum. Evlilik güzel bir şey. Toplumda evliliğin bir saygınlığı var.” diye konuştu.



FLÖRT ETMEYİ SEVERİM

Rafet El Roman, daha önce verdiği bir röportajda sarf ettiği “Genç kızlar artık bana bakmıyor” sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Ünlü şarkıcı, “Genç kızlar bana bakmıyor derken biz 90’lı dönemlerde gençtik, başarılıydık. Şimdi yaşımızı aldık, bizden sonra gelen genç sanatçılara var ve şimdiki kızlar da onlara bakıyor. Bunu söylerken çapkınlık anlamında söylemedim” dedi. El Roman, “Hala çapkınlık yapıyor musunuz?” şeklindeki soruya “Çapkınlığım vardır hala flört etmeye severim. Sosyal medya en güzel platform. İnsanların birbiriyle tanışması için. Yazdıklarım da oluyor yazanlar da oluyor. Şimdi açsam size 200 tane mesaj gösteririm. Aldığım çok değişik mesajlar var. Direk fotoğraf gösterenler de var. Tabii ki sosyal medyaya iyi kullanmak lazım. Çığırından çıkmamak lazım. Herkese cevap vermemek gerekiyor” diye cevap verdi. Sosyal medyadan evlilik teklifleri aldığını açıklayan El Roman, “Tanımadığınız biri tarafından evlilik teklifi almak ne kadar ciddiye alınır. Bunu kabul etmem yerine loto oynasam 6’yi daha kolay bulmam gibi geliyor” dedi.



YUSUF MÜZİĞE DÖN

Rafet El Roman, yaptıkları düetle ünlenen ve son dönemle astral seyahat açıklamalarıyla gündem olan Yusuf Güney’e seslendi. Yusuf Güney’e “Müziğe dön” diyen El Roman, “Yusuf’u çok severim. Her zaman da söylerim. Yetenekli, çok güzel bir yorumcudur. Müziğine devam etmesi her zaman söylediğim bir şeydir. Ailesi de her zaman bana duacıdır. Yusuf yavaş yavaş müzikten uzaklaşmaya başladı. Astrolojiye kaydı. Olabilir onlara inanıyor. Orada yoğunlaşmak istedi. Ben ona nasihat olarak yine müzikle uğraşmasını, iyi bir dönüş yapmasını söyledim. Onun geleceği hiç görmediğimiz uzay varlıklarıyla ilgili olamaz. En tehlikeli varlık bu evrende gördüğünüz insanoğludur. İnsanoğlu her yere erişir ama oradaki varlıkların bizim kadar gelişmiş varlıklar olduğuna inanmıyorum” şeklinde konuştu.



SANIRIM HAYVANLARA MESAJ VERMEK İSTİYOR

Rafet El Roman, son günlerde popüler olan Lvbel C5'in ‘Havhavhav’ şarkısını yorumladı. Şarkıyı ilk kez muhabirlerle birlikte dinleyen El Roman, “Sanırım hayvanlara bir mesaj vermek istiyor. Yeni duyuyorum. Benim dinlediğim bir müzik tarzı değil ama gençliğin, yeni kuşağın sevdiği bir tarz. Bu tarz şarkılar dinlemiyorum. Daha yeni ofisimden çıktım klasik şarkılar çalıyordu. Bu müziklerin gençlere kötü örnek olduğunu düşünmüyorum. Müzik asla kötü örnek olmaz. İnsanlar ortama göre açar dinler. Fakat insanlara ilham veren, duygusal açıdan besleyen bir şey değil eğlendiren bir şey. Bunu çocuklar dinliyor” dedi.

